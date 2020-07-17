ЗАМАНА - Дагестанские байкеры устроили праздник для детей-сирот

Дагестанские байкеры устроили праздник для детей-сирот

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17 июля, 2020. Пятница 21:22
Дагестанские байкеры устроили праздник для детей-сирот
Байкеры Дагестана организовали праздник для учеников школы-интерната, пишет "РИА Дагестан", ссылаясь на одного из организаторов мероприятия.
Дагестанские байкеры устроили праздник для детей-сирот
Общество
Байкеры провели для детей праздник: позвали аниматоров, приобрели игрушки и сладости. Дети впервые выехали из школы-интерната за последние 6 месяцев.  Воспитанников школы покатали на мотоциклах.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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