Минтруда и социальной защиты России подготовили буклет, где рассказаны все сведения о мерах соцпомощи. Буклет можно увидеть по ссылке. Подробнее можно прочитать тут.
Изменен подход при расчете среднедушевого дохода в целях назначения мер социальной поддержки
- Автор Мадина
- 17 июля, 2020. Пятница 14:44
С апреля в РФ изменился порядок расчета среднедушевого дохода семьи, в состав которой входят люди без работы, для оказания государственной социальной поддержки.
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