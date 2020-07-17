Как он сообщил, в каждом субъекте страны своя динамика распространения коронавируса. Тавадян заметил, что сейчас наблюдается явное снижение случаев заражения коронавирусом.
В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса
- Автор Мадина
- 17 июля, 2020. Пятница 08:11
Во всех субъектах России пройден пик заражений коронавирусом. В данный момент страна пребывает на стадии угасания пандемии, сообщил специалист по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в интервью с РИА Новости, пишет "Лента.ру".
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