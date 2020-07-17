По сведениям на 07:30 по московскому времени, за время пандемии в Индии были заражены 1 003 832 человека. Она занимает 3-е место в списке по количество случаев заражения коронавирусом. Количество смертей от коронавируса в Индии достигло 25,6 тысячи.
Число зараженных коронавирусом в Индии превысило один миллион
- Автор Мадина
- 17 июля, 2020. Пятница 08:09
Количество инфицированных коронавирусом в Индии достигло одного миллиона человек, пишет "Лента.ру", ссылаясь на The New York Times.
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