Число зараженных коронавирусом в Индии превысило один миллион

Количество инфицированных коронавирусом в Индии достигло одного миллиона человек, пишет "Лента.ру", ссылаясь на The New York Times.

По сведениям на 07:30 по московскому времени, за время пандемии в Индии были заражены 1 003 832 человека. Она занимает 3-е место в списке по количество случаев заражения коронавирусом. Количество смертей от коронавируса в Индии достигло 25,6 тысячи.