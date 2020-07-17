ЗАМАНА - Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 17 июля

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 17 июля

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17 июля, 2020. Пятница 08:06
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 17 июля

Общее количество заболевших коронавирусом на планете к утру 17 июля достигло 13,76 миллиона человек, пишет "Лента.ру".

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 17 июля
Общество

В РФ за прошедшие сутки обнаружено 6428 случаев заражения. В общем в России выявлено 751 612 заражений коронавирусом. Из них больше 530 тысяч человек вылечились, 11 920 пациентов умерли.

 

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