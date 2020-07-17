Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 17 июля

Общее количество заболевших коронавирусом на планете к утру 17 июля достигло 13,76 миллиона человек, пишет "Лента.ру".

В РФ за прошедшие сутки обнаружено 6428 случаев заражения. В общем в России выявлено 751 612 заражений коронавирусом. Из них больше 530 тысяч человек вылечились, 11 920 пациентов умерли.