В 29 дагестанских селах установят модульные ФАПы

Минздравом РД будут установлены в 29 селах модульные ФАПы, из которых 10 установят за средства республиканского бюджета. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

Министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов отметил, что к 2024 году сеть фельдшерско-акушерских пунктов должна охватить каждое село региона с количеством жителей от 100 до 2 000.



Помимо модульных ФАПов республике специально для качественного медицинского обслуживания удалённых сёл и населённых пунктов, где насчитывается менее 100 жителей, выделят 4 мобильные ВА, 32 мобильных ФАПа, 12 передвижных флюорографов и 6 передвижных маммографов.



Предполагается, что все 52 мобильных комплекса задействуют при диспансеризации жителей.