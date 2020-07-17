ЗАМАНА - В 29 дагестанских селах установят модульные ФАПы

В 29 дагестанских селах установят модульные ФАПы

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17 июля, 2020. Пятница 00:50
В 29 дагестанских селах установят модульные ФАПы

Минздравом РД будут установлены в 29 селах модульные ФАПы, из которых 10 установят за средства республиканского бюджета. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

В 29 дагестанских селах установят модульные ФАПы
Общество

Министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов отметил, что к 2024 году сеть фельдшерско-акушерских пунктов должна охватить каждое село региона с количеством жителей от 100 до 2 000.
 
Помимо модульных ФАПов республике специально для качественного медицинского обслуживания удалённых сёл и населённых пунктов, где насчитывается менее 100 жителей, выделят 4 мобильные ВА, 32 мобильных ФАПа, 12 передвижных флюорографов и 6 передвижных маммографов.
 
Предполагается, что все 52 мобильных комплекса задействуют при диспансеризации жителей.

 

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