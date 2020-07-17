Министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов отметил, что к 2024 году сеть фельдшерско-акушерских пунктов должна охватить каждое село региона с количеством жителей от 100 до 2 000.
Помимо модульных ФАПов республике специально для качественного медицинского обслуживания удалённых сёл и населённых пунктов, где насчитывается менее 100 жителей, выделят 4 мобильные ВА, 32 мобильных ФАПа, 12 передвижных флюорографов и 6 передвижных маммографов.
Предполагается, что все 52 мобильных комплекса задействуют при диспансеризации жителей.
В 29 дагестанских селах установят модульные ФАПы
- Автор Габи
- 17 июля, 2020. Пятница 00:50
Минздравом РД будут установлены в 29 селах модульные ФАПы, из которых 10 установят за средства республиканского бюджета. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
Министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов отметил, что к 2024 году сеть фельдшерско-акушерских пунктов должна охватить каждое село региона с количеством жителей от 100 до 2 000.
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