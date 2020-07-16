Завкафедры стал Абзагир Гусейнов, замзавкафедры – директор Института экологии и устойчивого развития университета, кандидат биологических наук, доцент Алимурад Гаджиев. Подробнее можно прочитать тут.
В ДГУ открылась кафедра геоинформационных технологий в сельском хозяйстве
- Автор Мадина
- 16 июля, 2020. Четверг 20:20
Базовая кафедра «Геоинформационные технологии в сельском хозяйстве» ДГУ открылась 16 июля, в четверг, по инициативе ректора университета Муртазали Рабаданова и министерства сельского хозяйства и продовольствия региона в лице министра Абзагира Гусейнова.
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