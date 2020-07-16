ЗАМАНА - В кизлярских лесах ввели особый противопожарный режим

В кизлярских лесах ввели особый противопожарный режим

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16 июля, 2020. Четверг 20:17
В кизлярских лесах ввели особый противопожарный режим

Из-за жаркой погоды в лесах Кизляра введен особый противопожарный режим, в период которого запрещено разведение открытого огня вне оборудованных кострищ, сжигание мусора и иных предметов, пишет "РИА Дагестан", ссылаясь на пресс-службу муниципалитета.

В кизлярских лесах ввели особый противопожарный режим
Общество

Нужно напомнить, что указом Правительства Дагестана об установлении особого противопожарного режима на территории РД ограничено пребывание людей и въезд автомобилей в леса в период с 10 по 30 июля.

 

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