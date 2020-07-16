Общественный координатор Главы Республики Дагестан по программе «Комфортная городская среда» накануне посетила сёла Губден и Гурбуки. Ею был осмотрен процесс строительства и реконструкции объектов, благоустраиваемых по проекту КГС.
В селе Губден в соответствии с проектом благоустраивается сквер по улице Абдуллаева, площадь которого составляет 1000 кв. метров и пешеходная зона.
В селе Гурбуки реконструируются сквер возле Дома культуры по улице Центральная, 64, площадь составляет 1500 кв. метров, 2 детские площадки и 1 спортивная площадка.
В общей сложности стоимость всех работ составит 12,8 млн рублей.