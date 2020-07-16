В Карабудахкентском районе проверили ход реализации КГС

В Карабудахкентском районе продолжают проводить работы согласно проекту «Комфортная городская среда». Напомним, что инициатором проекта является Глава РД Владимир Васильев.

Общественный координатор Главы Республики Дагестан по программе «Комфортная городская среда» накануне посетила сёла Губден и Гурбуки. Ею был осмотрен процесс строительства и реконструкции объектов, благоустраиваемых по проекту КГС.

В селе Губден в соответствии с проектом благоустраивается сквер по улице Абдуллаева, площадь которого составляет 1000 кв. метров и пешеходная зона.

В селе Гурбуки реконструируются сквер возле Дома культуры по улице Центральная, 64, площадь составляет 1500 кв. метров, 2 детские площадки и 1 спортивная площадка.

В общей сложности стоимость всех работ составит 12,8 млн рублей.