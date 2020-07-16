ЗАМАНА - В Карабудахкентском районе проверили ход реализации КГС

В Карабудахкентском районе проверили ход реализации КГС

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16 июля, 2020. Четверг 16:49
В Карабудахкентском районе проверили ход реализации КГС

В Карабудахкентском районе продолжают проводить работы согласно проекту «Комфортная городская среда». Напомним, что инициатором проекта является Глава РД Владимир Васильев.

В Карабудахкентском районе проверили ход реализации КГС
Общество

Общественный координатор Главы Республики Дагестан по программе «Комфортная городская среда» накануне посетила сёла Губден и Гурбуки. Ею был осмотрен процесс строительства и реконструкции объектов, благоустраиваемых по проекту КГС.

В селе Губден в соответствии с проектом благоустраивается сквер по улице Абдуллаева, площадь которого составляет 1000 кв. метров и пешеходная зона.

В селе Гурбуки реконструируются сквер возле Дома культуры по улице Центральная, 64, площадь составляет 1500 кв. метров, 2 детские площадки и 1 спортивная площадка.

В общей сложности стоимость всех работ составит 12,8 млн рублей.

 

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