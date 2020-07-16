ЗАМАНА - В Дагестане представлены проекты озеленения всех городов республики

В Дагестане представлены проекты озеленения всех городов республики

Автор
16 июля, 2020. Четверг 13:59
В Дагестане представлены проекты озеленения всех городов республики

Региональный Комитет Дагестана по архитектуре и градостроительству разработали концепции по озеленению городских территорий.

В Дагестане представлены проекты озеленения всех городов республики
Общество

Например, Комитетом уже созданы и в свободном доступе опубликованы концепции по озеленению территории всех 10 городов Дагестана. Все концепции увязывают планы по озеленению парков, скверов, улиц и тротуаров теми насаждениями, которые совпадают с климатом, типом почвы в том или ином городе. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top