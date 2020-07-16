Например, Комитетом уже созданы и в свободном доступе опубликованы концепции по озеленению территории всех 10 городов Дагестана. Все концепции увязывают планы по озеленению парков, скверов, улиц и тротуаров теми насаждениями, которые совпадают с климатом, типом почвы в том или ином городе. Подробнее можно прочитать тут.