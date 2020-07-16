С главным докладом выступил глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов.
Он рассказал, что в текущем году запланировано пересмотреть возможность поддержи отрасли овцеводства. Подробнее можно прочитать тут.
Состояние и перспективы развития овцеводства и экспорта баранины в Дагестане обсудили вчера, 15 июля, в Правительстве РД под руководством Председателя Правительства республики Артёма Здунова.
С главным докладом выступил глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов.
Он рассказал, что в текущем году запланировано пересмотреть возможность поддержи отрасли овцеводства. Подробнее можно прочитать тут.
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