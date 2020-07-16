ЗАМАНА - В Правительстве Дагестана рассмотрели возможность поддержки отрасли овцеводства республики

В Правительстве Дагестана рассмотрели возможность поддержки отрасли овцеводства республики

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16 июля, 2020. Четверг 13:55
В Правительстве Дагестана рассмотрели возможность поддержки отрасли овцеводства республики

Состояние и перспективы развития овцеводства и экспорта баранины в Дагестане обсудили вчера, 15 июля, в Правительстве РД под руководством Председателя Правительства республики Артёма Здунова.

В Правительстве Дагестана рассмотрели возможность поддержки отрасли овцеводства республики
Общество

С главным докладом выступил глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов.

Он рассказал, что в текущем году запланировано пересмотреть возможность поддержи отрасли овцеводства. Подробнее можно прочитать тут.

 

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