ЗАМАНА - Стала известна информация о выплатах стимулирующего характера работникам соцобслуживания

Стала известна информация о выплатах стимулирующего характера работникам соцобслуживания

Автор
16 июля, 2020. Четверг 13:52
Стала известна информация о выплатах стимулирующего характера работникам соцобслуживания

Минтруда и соцобслуживания России предоставило информацию относительно мер господдержки жителей страны в период распространения коронавируса. Одной из подобных мер являются выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку сотрудникам стационарных организаций социального обслуживания.

Стала известна информация о выплатах стимулирующего характера работникам соцобслуживания
Общество

За период 15 апреля по 15 июля текущего года за счёт средств ИМБТ будут выплачивать суммы стимулирующего характера сотрудникам стационарных организаций соцобслуживания, стационарных отделений, созданных не стационарных организациях соцобслуживания, при условии введения ограничительных мероприятий, которые предусматривают особый режим работы. Более подробную информацию об этом можно прочесть по ссылке.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top