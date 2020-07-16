Стала известна информация о выплатах стимулирующего характера работникам соцобслуживания

Минтруда и соцобслуживания России предоставило информацию относительно мер господдержки жителей страны в период распространения коронавируса. Одной из подобных мер являются выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку сотрудникам стационарных организаций социального обслуживания.

За период 15 апреля по 15 июля текущего года за счёт средств ИМБТ будут выплачивать суммы стимулирующего характера сотрудникам стационарных организаций соцобслуживания, стационарных отделений, созданных не стационарных организациях соцобслуживания, при условии введения ограничительных мероприятий, которые предусматривают особый режим работы. Более подробную информацию об этом можно прочесть по ссылке.