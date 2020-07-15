Управление ЖКХ Каспийска заключило договор с подрядной компанией ООО А-Югстрой для благоустройства набережной ко дню ВМФ
Набережная Каспийска будет обновлена ко Дню ВМФ
- Автор Мадина
- 15 июля, 2020. Среда 17:12
По инициативе мэра Каспийска Магомеда Абдулаева набережная города будет обновлена ко Дню ВМФ.
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Набережная Каспийска преображается ко Дню ВМФ ! По поручению Главы Каспийска Магомеда Абдулаева на набережной ведутся работы по благоустройству ко Дню ВМФ. На сегодняшний день Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Каспийска заключила контракт с подрядной организацией ООО А-Югстрой для выполнения мероприятий по подготовке ко дню военно-морского парада, в честь дня ВМФ. Напомним военнослужащие Каспийской флотилии готовятся к военно-морскому параду в честь Дня ВМФ России, который 26 июля впервые пройдет в Каспийске. В торжествах задействуют корабли, катера и суда краснознаменной Каспийской флотилии. В настоящее время идет подготовка районов и акваторий проведения парада, а также уточняются навигационные параметры движения кораблей в акватории Каспийского моря, специалисты гидрографической службы флотилии определяют точки постановки кораблей на бочки. Всего в военно-морском параде будет задействовано более 25 кораблей. В День ВМФ в Каспийске также пройдет военно-спортивный праздник, в ходе которого моряки продемонстрируют элементы боя сил Каспийской флотилии с условным противником как в море, так и при высадке морского десанта. В частности, экипажи кораблей и бойцы морской пехоты продемонстрируют эпизоды боевой подготовки. @administracia_gorod_kaspiysk #деньвмф #вмф #каспийсквмф #Позитиврд #Правительстворд #Мойдагестан #каспийск2020 #вмф2020