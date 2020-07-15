В Махачкале пройдёт пресс-конференция министра экономики и территориального развития Дагестана
- Автор Габи
- 15 июля, 2020. Среда 15:02
Пресс-конференция министра экономики и территориального развития РД Гаджи Султанова о реализации госпрограммы республики «Социально-экономическое развитие горных территорий в Республике Дагестан» состоится 15 июля в 16:00 часов.
В ходе встречи с представителями СМИ пройдёт презентация программы, будут обсуждаться различные вопросы относительно привлечения потенциальных участников программы, проведения информационной кампании.
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