Отметим, по ФКГС благоустроят 12 скверов в центре и пригородах Махачкалы по следующим адресам:
– пр. Акушинского – от 6-й до 7-й линии;
– пр. Акушинского – от 7-й до 8-й линии;
– пр. Акушинского – от 8-й до 9-й линии;
– пр. Расула Гамзатова между Национальной библиотекой имени Гамзатова и гостиницей «Ленинград»;
– село Красноармейское в районе седней общеобразовательной школы №25;
– посёлок Ленинкент по улице Абдурахманова в районе памятника погибшим в ВОВ;
– посёлок Сулак по улице Проектной;
– посёлок Кяхулай по улице Ш. Махаммада Мухтара;
– сквер имени Имама Шамиля в посёлке Новый Хушет по улице Ленина;
– село Богатырёвка по улице Ленина;
– посёлок Талги по улице Центральной;
– сквер «Городской сад» в районе Даггосфилармонии по улице Максима Горького, 1а.
На каждом объекте, который вошёл в программу ремонта, установят стенды с дизайн-проектом планируемого благоустройства. Более подробную информацию читайте на официальном сайте МО "Город Махачкала".