В Махачкале определён победитель электронного аукциона по общественным территориям

В дагестанской столице прошёл электронный аукцион по общественным территориям, которые благоустроят в 2020 году согласно реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Победитель аукциона – ООО «Спецремстроймонтаж».

Отметим, по ФКГС благоустроят 12 скверов в центре и пригородах Махачкалы по следующим адресам:

– пр. Акушинского – от 6-й до 7-й линии;

– пр. Акушинского – от 7-й до 8-й линии;

– пр. Акушинского – от 8-й до 9-й линии;

– пр. Расула Гамзатова между Национальной библиотекой имени Гамзатова и гостиницей «Ленинград»;

– село Красноармейское в районе седней общеобразовательной школы №25;

– посёлок Ленинкент по улице Абдурахманова в районе памятника погибшим в ВОВ;

– посёлок Сулак по улице Проектной;

– посёлок Кяхулай по улице Ш. Махаммада Мухтара;

– сквер имени Имама Шамиля в посёлке Новый Хушет по улице Ленина;

– село Богатырёвка по улице Ленина;

– посёлок Талги по улице Центральной;

– сквер «Городской сад» в районе Даггосфилармонии по улице Максима Горького, 1а.

На каждом объекте, который вошёл в программу ремонта, установят стенды с дизайн-проектом планируемого благоустройства. Более подробную информацию читайте на официальном сайте МО "Город Махачкала".