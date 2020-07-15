В Каспийске идет благоустройство четырнадцати общественных мест в рамках приоритетного проекта, который является инициативой главы Дагестана Владимира Васильева «Мой Дагестан — комфортная городская среда». Об этом пишут на сайте «Каспий-Медиа».

Уже идет ремонт дворовой площадки, прилегающей к дому по улице Советская д.8. Нужно заметить, что в проекте учтены пожелания жителей домов, живущих в данном дворе. Подробнее можно прочитать тут.