Двор в Каспийске благоустроят в рамках проекта «Мой Дагестан — комфортная городская среда»
- Автор Мадина
- 15 июля, 2020. Среда 13:43
В Каспийске идет благоустройство четырнадцати общественных мест в рамках приоритетного проекта, который является инициативой главы Дагестана Владимира Васильева «Мой Дагестан — комфортная городская среда». Об этом пишут на сайте «Каспий-Медиа».
Уже идет ремонт дворовой площадки, прилегающей к дому по улице Советская д.8. Нужно заметить, что в проекте учтены пожелания жителей домов, живущих в данном дворе. Подробнее можно прочитать тут.
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