ЗАМАНА - Дагестанский журналист Джангиши Гадисов стал победителем Всероссийского конкурса на экономическую тематику

Дагестанский журналист Джангиши Гадисов стал победителем Всероссийского конкурса на экономическую тематику

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15 июля, 2020. Среда 13:36
Дагестанский журналист Джангиши Гадисов стал победителем Всероссийского конкурса на экономическую тематику

Экономический обозреватель, редактор отдела и журналист газеты "Дагестанская правда" Джангиши Гадисов одержал победу в XXVI Всероссийском конкурсе журналистов «Экономическое возрождение России».

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Журналист «Дагестанской правды» стал победителем Всероссийского конкурса журналистских работ о предпринимательстве в России. ⠀ 26 октября прошлого года Джангиши Гадисов опубликовал материал «Наследники «Шелкового пути», в котором описал систему увеличения доходных статей бюджета путём налаживания внешнеэкономических связи с Ираном. Статья вызвала большой интерес и была признана самой лучше в своей номинации.

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Церемония награждения победителей, на которой были объявлены результаты, прошла в режиме онлайн из-за коронавирусной эпидемии. Подробнее можно прочитать тут.

 

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взяты из открытых источников
 

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