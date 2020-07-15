Церемония награждения победителей, на которой были объявлены результаты, прошла в режиме онлайн из-за коронавирусной эпидемии. Подробнее можно прочитать тут.
Дагестанский журналист Джангиши Гадисов стал победителем Всероссийского конкурса на экономическую тематику
- Автор Мадина
- 15 июля, 2020. Среда 13:36
Экономический обозреватель, редактор отдела и журналист газеты "Дагестанская правда" Джангиши Гадисов одержал победу в XXVI Всероссийском конкурсе журналистов «Экономическое возрождение России».
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Журналист «Дагестанской правды» стал победителем Всероссийского конкурса журналистских работ о предпринимательстве в России. ⠀ 26 октября прошлого года Джангиши Гадисов опубликовал материал «Наследники «Шелкового пути», в котором описал систему увеличения доходных статей бюджета путём налаживания внешнеэкономических связи с Ираном. Статья вызвала большой интерес и была признана самой лучше в своей номинации.
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