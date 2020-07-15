ЗАМАНА - Дагестан полностью перешёл на второй этап снятия ограничений и готовится к третьему

Дагестан полностью перешёл на второй этап снятия ограничений и готовится к третьему

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15 июля, 2020. Среда 00:00
Дагестан полностью перешёл на второй этап снятия ограничений и готовится к третьему

Республика Дагестан полностью перешла на второй этап снятия ограничений и готовится к третьему. Об этом заявили на очередном заседании Оперштаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории региона. Об этом сообщает РИА "Дагестан".

Дагестан полностью перешёл на второй этап снятия ограничений и готовится к третьему
Общество

А это значит, что свою работу смогут восстановить кафе и рестораны с открытыми верандами, объекты розничной торговли непродовольственными товарами площадью торговых залов до 800 м², ряд образовательных организаций, мечети и храмы. Глава РД Владимир Васильев отметил, что каждый из этих объектов будет работать только при строгом соблюдении норм, которые утверждены Роспотребнадзором. Возможным глава республики назвал и открытие 5 «пилотных» спортивных залов для того, чтобы дагестанские спортсмены могли готовиться к предстоящим чемпионатам.

Постепенное снятие ограничений, введённых в связи с пандемией коронавирусной инфекции, стало реальным благодаря существенному улучшению эпидемиологической ситуации. 

О положительной динамике сообщил в своём докладе руководитель Роспотребнадзора по Республике Дагестан Николай Павлов. Он отметил, в регионе можно выделить устойчивую тенденцию к снижению темпа прироста заболеваемости.

Комментируя, руководитель республики уточнил, можно ли считать, что второй этап в Дагестане состоялся. Николай Павлов дал утвердительный ответ.

Помимо этого, Васильев поручил проработать вопрос тестирования на коронавирусную инфекцию каждого лица, прибывающего из-за границы.  

На вопросе относительно подготовки торговых центров к открытию сделал акцент премьер-министр Республики Дагестан Артём Здунов. На первом и втором этапах уже начали свою деятельность те, площади торговых залов которых составляли до 400 и от 400 до 800 кв. метров. Но крупные торговые центры ещё не возобновили работу.

Более подробную информацию можно прочесть здесь.

 

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