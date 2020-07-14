ЗАМАНА - Более 500 человек прошли бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

Более 500 человек прошли бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

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14 июля, 2020. Вторник 16:56
Более 500 человек прошли бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

Больше 500 дагестанцев прошли безвозмездное экспресс-тестирование на коронавирус.

Более 500 человек прошли бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19
Общество

11 и 12 июля больше 500 жителей Махачкалы поучаствовали в акции, которая была организована Республиканским центром медицинской профилактики (РЦМП). Сотрудники центра в одном из самых больших супермаркетов города «Седьмой континент» развернули площадку, где проводили экспресс-тестирование для всех, кто изъявил желание. Подробнее можно прочитать тут.

 

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