Более 500 человек прошли бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19
- Автор Мадина
- 14 июля, 2020. Вторник 16:56
Больше 500 дагестанцев прошли безвозмездное экспресс-тестирование на коронавирус.
11 и 12 июля больше 500 жителей Махачкалы поучаствовали в акции, которая была организована Республиканским центром медицинской профилактики (РЦМП). Сотрудники центра в одном из самых больших супермаркетов города «Седьмой континент» развернули площадку, где проводили экспресс-тестирование для всех, кто изъявил желание. Подробнее можно прочитать тут.
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