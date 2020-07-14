11 и 12 июля больше 500 жителей Махачкалы поучаствовали в акции, которая была организована Республиканским центром медицинской профилактики (РЦМП). Сотрудники центра в одном из самых больших супермаркетов города «Седьмой континент» развернули площадку, где проводили экспресс-тестирование для всех, кто изъявил желание. Подробнее можно прочитать тут.