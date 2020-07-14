Более 40 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» откроются в Дагестане в новом учебном году

В РД идет реализация федерального проекта «Современная школа» и национального проекта «Образование», в рамках которого в школах сёл региона организуют Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

В прошлом году проект вовлек в работу 168 школ, в текущем году центры будут открыты в 42 сельских школах.

Все учителя, которые будут работать в центрах, пройдут повышение квалификации.