Ученик гимназии №28, житель Махачкалы Даниял Шабанов, ученица карабудахкентской школы №2 Минаят Эндреева и ученица СОШ №16 г. Хасавюрта Марьям Ахмедова участвуют в проекте «Моя Россия» Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проводится при поддержке Минпросвещения России. Детьми снято видео, в котором они в развлекательной форме рассказывают о традициях и ремеслах разных народов Республики Дагестан.