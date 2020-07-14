Дагестанские школьники сняли ролик о республике для Всероссийского конкурса «Большая перемена»
- Автор Мадина
- 14 июля, 2020. Вторник 16:43
Ученик гимназии №28, житель Махачкалы Даниял Шабанов, ученица карабудахкентской школы №2 Минаят Эндреева и ученица СОШ №16 г. Хасавюрта Марьям Ахмедова участвуют в проекте «Моя Россия» Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проводится при поддержке Минпросвещения России. Детьми снято видео, в котором они в развлекательной форме рассказывают о традициях и ремеслах разных народов Республики Дагестан.
Задача Всероссийского конкурса «Большая перемена» – помочь ученикам школ выявить свои таланты, предпочтения и хобби, определить профессиональный путь. Подробнее можно прочитать тут.
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