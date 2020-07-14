ЗАМАНА - Стратегический проект «Культура народов Дагестана» рассмотрен в Правительстве РД

Стратегический проект «Культура народов Дагестана» рассмотрен в Правительстве РД

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14 июля, 2020. Вторник 16:38
Стратегический проект «Культура народов Дагестана» рассмотрен в Правительстве РД
Вчера, 13 июля, Первым заместителем Председателя Правительства РД Гаджимагомедом Гусейновым было проведено собрание на тему реализации Стратегии социально-экономического развития региона на период до 2035 года.
Стратегический проект «Культура народов Дагестана» рассмотрен в Правительстве РД
Общество
На собрании был рассмотрен стратегический проект «Культура народов Дагестана». Смысл проекта заключается в сохранении культур народов Дагестана, в развитии культурной политики республики, ориентированной на патриотизм и любовь к собственной культуре, в развитии творческих навыков и реализации талантов региона. Подробнее можно прочитать тут.

 

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