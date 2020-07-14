В Карабудехкентском районе Дагестана обсудили вопросы поливной воды
- Автор Габи
- 14 июля, 2020. Вторник 14:05
Под руководством главы Карабудахкентского района М. Амиралиева рассмотрели вопросы обеспечения поливной водой сельхозпроизводителей. Об этом проинформировала пресс-служба администрации муниципалитета.
В процессе встречи, директор Минмелиоводхоза Казбек Гамзатов рассказал о поливной воде на 2020 год. Кроме того, он проинформировал о проблемах, в числе которых недостаточное поступление поливной воды через систему КОР сельхозпроизводителям муниципального округа «Село Уллубийаул». Говоря о водохранилищах, которые предусмотрено возвести в скором времени, он подтвердил, что планируется строительство 15 водохранилищ для аккумулирования воды в неполивной период и сообщил о ремонте ряда каналов.
Более подробную информацию можно прочесть по ссылке.
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