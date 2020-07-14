ЗАМАНА - Студенты ДГТУ предложили инновационные способы модернизации области ЖКХ

Студенты ДГТУ предложили инновационные способы модернизации области ЖКХ

Автор
14 июля, 2020. Вторник 13:46
Студенты ДГТУ предложили инновационные способы модернизации области ЖКХ

В ДГТУ проведена защита работ студентов факультета компьютерных технологий, вычислительной техники и энергетики, направленных на решение важных проблем ЖКХ и переработки мусора в России. 

Студенты ДГТУ предложили инновационные способы модернизации области ЖКХ
Общество

На данный момент область ЖКХ и в регионе, и в стране имеет ряд различных проблем, которые требуют обновления объектов инженерной инфраструктуры, использования современных технологий и цифровых решений. Подобный подход улучшит качество предоставляемых услуг ЖКХ. Подробнее о работах выпускников можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top