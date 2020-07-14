Студенты ДГТУ предложили инновационные способы модернизации области ЖКХ
- Автор Мадина
- 14 июля, 2020. Вторник 13:46
В ДГТУ проведена защита работ студентов факультета компьютерных технологий, вычислительной техники и энергетики, направленных на решение важных проблем ЖКХ и переработки мусора в России.
На данный момент область ЖКХ и в регионе, и в стране имеет ряд различных проблем, которые требуют обновления объектов инженерной инфраструктуры, использования современных технологий и цифровых решений. Подобный подход улучшит качество предоставляемых услуг ЖКХ. Подробнее о работах выпускников можно прочитать тут.
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