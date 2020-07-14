Николай Павлов проверил готовность ДГМУ ко второму этапу снятия ограничений
- Автор Мадина
- 14 июля, 2020. Вторник 13:41
Ректор ДГМУ Сулейман Маммаев и глава управления Роспотребнадзора по Дагестану Николай Павлов 13 июля проконтролировали степень готовности вуза к работе в рамках второго этапа снятия ограничений.
В процессе визита была обговорена тема готовности приемной комиссии ДГМУ к принятию абитуриентов. Маммаев и Павлов проверили приёмную комиссию ДГМУ, которая обеспечена средствами защиты для работы в очной форме в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами. Была обговорена тема образования и прохождения практики студентов по медико-профилактическому направлению. Подробнее можно прочитать тут.
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