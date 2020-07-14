Этой теме было посвящено собрание, проходившее в министерстве туризма под руководством министра Расула Ибрагимова. Министр отметил, что улучшающаяся обстановка с коронавирусной эпидемией дает возможность перейти к этапу снятия ограничений и запуска туристических компаний. Снятие ограничений относится и к пляжным территориям. Туристические компании и объекты полным ходом готовятся к снятию ограничений. Они обеспечены средствами защиты и дезинфицирующими жидкостями. Подробнее можно прочитать тут.