ЗАМАНА - Туристические объекты Дагестана готовятся к снятию ограничений

Туристические объекты Дагестана готовятся к снятию ограничений

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14 июля, 2020. Вторник 13:32
Туристические объекты Дагестана готовятся к снятию ограничений

Туристические компании Дагестана готовятся к второму этапу снятию ограничений.

Туристические объекты Дагестана готовятся к снятию ограничений
Общество

Этой теме было посвящено собрание, проходившее в министерстве туризма под руководством министра Расула Ибрагимова. Министр отметил, что улучшающаяся обстановка с коронавирусной эпидемией дает возможность перейти к этапу снятия ограничений и запуска туристических компаний. Снятие ограничений относится и к пляжным территориям. Туристические компании и объекты полным ходом готовятся к снятию ограничений. Они обеспечены средствами защиты и дезинфицирующими жидкостями. Подробнее можно прочитать тут.

 

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