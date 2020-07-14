Туристические объекты Дагестана готовятся к снятию ограничений
- Автор Мадина
- 14 июля, 2020. Вторник 13:32
Туристические компании Дагестана готовятся к второму этапу снятию ограничений.
Этой теме было посвящено собрание, проходившее в министерстве туризма под руководством министра Расула Ибрагимова. Министр отметил, что улучшающаяся обстановка с коронавирусной эпидемией дает возможность перейти к этапу снятия ограничений и запуска туристических компаний. Снятие ограничений относится и к пляжным территориям. Туристические компании и объекты полным ходом готовятся к снятию ограничений. Они обеспечены средствами защиты и дезинфицирующими жидкостями. Подробнее можно прочитать тут.
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