Ученый Даггосуниверситета рассказал о модернизации архитектуры в регионе

Нынешние запросы домовладельцев в потсковидный период перешли в сторону частного жилья – увеличились продажи коттеджей и земельных участков, возросли требования к безопасности, приватности и инженерии.

Для дагестанского региона частное жилье – традиционная практика, а безопасности республика всегда уделяла много внимания. Но совсем не все традиции прошлых лет получается сохранять регионе в данный момент. Подробнее можно прочитать тут.