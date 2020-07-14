ЗАМАНА - Ученый Даггосуниверситета рассказал о модернизации архитектуры в регионе

Ученый Даггосуниверситета рассказал о модернизации архитектуры в регионе

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14 июля, 2020. Вторник 08:42
Ученый Даггосуниверситета рассказал о модернизации архитектуры в регионе

Нынешние запросы домовладельцев в потсковидный период перешли в сторону частного жилья – увеличились продажи коттеджей и земельных участков, возросли требования к безопасности, приватности и инженерии.

Ученый Даггосуниверситета рассказал о модернизации архитектуры в регионе
Общество

Для дагестанского региона частное жилье – традиционная практика, а безопасности республика всегда уделяла много внимания. Но совсем не все традиции прошлых лет получается сохранять регионе в данный момент. Подробнее можно прочитать тут.

 

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