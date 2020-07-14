В РФ за прошедшие сутки зарегистрировано 6537 заражений. В общем в России выявлено 737 547 случаев заболевания коронавирусом. Из них больше 503 тысяч человек вылечились, 11 422 человека умерли.
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 июля
- Автор Мадина
- 14 июля, 2020. Вторник 08:09
Общее количество случаев заражения коронавирусом на планете к утру 14 июля достигло 13 миллионов человек, пишет "Лента.ру".
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