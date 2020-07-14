Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 июля

Общее количество случаев заражения коронавирусом на планете к утру 14 июля достигло 13 миллионов человек, пишет "Лента.ру".

В РФ за прошедшие сутки зарегистрировано 6537 заражений. В общем в России выявлено 737 547 случаев заболевания коронавирусом. Из них больше 503 тысяч человек вылечились, 11 422 человека умерли.