Добро пожаловать в Симс!

В связи с недавним нашумевшим обновлением “Симс 4: Экологичная жизнь” многие пользователи столкнулись с ворохом проблем, как горящие унитазы и остановка времени. Все это натолкнуло меня к мысли, что пора делиться опытом в решении трудных игровых задач.

В этой статье я разберу те проблемы, решение которых не было известно массовому количеству игроков.

Первое с чем мне довелось столкнуться сразу после обновления - это Время. А если быть точнее, то его скачки, остановка или полное зависание на режиме паузы. Если, вы столкнулись с тем что, после того как ваш сим выбирает действие, связанное с компьютером, игра начинает подвисать, время скакать, а пауза останавливается и не желает запускать жизнь игровых персонажей, то не волнуйтесь эту проблему решить легко.

Вам достаточно очистить багаж семьи! Не нужно грешить на моды и удалять драгоценный доп.контент

Еще один неприятный баг связанный с небезызвестным модом “ Чрезмерная жестокость”. Дело в том, что если ваш сим станет жертвой гнобления, то может произойти Баг, при котором мудлет депрессия не покинут вашего персонажа, вплоть до момента, когда он лишит себя жизни. Очень печальная картина, учитывая то, что помочь мы никак не можем. Ни разговоры, ни утешения, ни читкоды, ни ресет сима, ни МС командный центр, ни удаление бафов - ничего не поможет.

Что же делать? Путем проб и ошибок я нашла решение.

Вам нужно:

Выйти из игры и убрать мод “Чрезмерная жестокость” из папки Mods. Зайти в игру. Сохранить нужного персонажа (уже без мудлета депрессия, т.к самого мода в игре нет) в галерее. ВЫйти из игры. вернуть мод “Чрезмерная жестокость” в папку Mods. Зайти в игру. Активировать код разработчика (Testingcheats true). Активировать код Cas.Fulleditmode on (он дает полную свободу в редакторе персонажей). С помощью этого кода вам будет доступны ряд скрытых действий. Зажимая клавишу Shift, нажимаем на нужного сима и выбираем действие изменить в СП. Далее в редакторе СП открываем галерею и добавляем, сохраненного ранее персонажа (без мудлета депрессия) а старого с мудлетом удаляем. НЕ ВЫТАЩИТЬ ВСЕ ВЕЩИ ИЗ БАГАЖА ПЕРСОНАЖА

Не беспокойтесь что потеряете прогресс, сим будет в порядке, его навыки будут на месте, единственное вы можете потерять багаж, поэтому его лучше вынуть.

Так же, для тех, кто желает переместить свой ценные предметы, или например коллекцию магических книг (Что особенно важно учитывая как трудно их всех отыскать для каждой новой семью волшебников) есть небольшой лайфхак.

создайте комнату. Поместите в нее все ценные предметы, что вы хотели перенести к другой семье, сохраните ее в галерее. и все . в любой момент вы можете загрузить ее к себе на участок и получить предметы. тоже самое можно проделывать и с редкими картинами и ингредиентами.

Похожим способом можно и перенести семью из одного сохранения в другое.

Вы также сохраняете семью в галерее. Загружаете весь свой багаж в нужную вам комнату или просто оставляете на участке. Сохранете упомянуте ранее дом или участок в галерее. и со спокойной душой переходите в другое сохранение, где загружаете своих симов и их дом из галереи. а по поводу потерянных (возможно и такое, но редко) отношений. То восстановить их можно в мгновение ока используя мод МС командный центр.

И напоследок, расскажу об очень удобном способе сортировки модов и другого доп. контента. Такой способ поможет быстрее справиться с загрузкой игры и значительно упростит процесс поиска неполадок.

Для этого способа,да и для дальнейшей работы с симс будут незаменимыми, две программы. Это “Sims 4 studio” и “ModConflictDetector”. Для новичков вкратце обрисую роль той и другой программы.

Sims 4 studio - Программа в основном для креаторов, но и просто юзерам, она будет очень полезна. В ней можно рассмотреть тот или иной мод “изнутри” (особенно когда выявляется проблемный мод, а понять “что это?” кофта или сапоги не представляется возможным). Так же можео утановить различные значение к нужному моду, например, разрешить использовать тот или иной предмет тодлерам или добавить его в пункты зимняя/ летняя одежда. И еще одной самой важной для нас сейчас функцией является “ объединение модов” Именно благодаря возможности объединить множество файлов в один, мы и можем провернуть этот трюк.

“ModConflictDetector” - эта программа в свою очередь помогает выявить проблемные, конфликтные и сломанные моды. найти их копии и все это удалить, починить, или просто деактивировать.

Итак, теперь зная необходимые программы можно приступить к сортировке.

Моды можно рассортировать по категориям или по креаторам. Главное перед этим проверить в программе ModConflictDetector проверить их на совместимость и удалить конфликтные. А чтобы понять, что из себя представляет тот или иной мод, его нужно посмотреть в программе Sims 4 studio.

Отсортировать моды по нужным папкам, мы в той же студии симс 4 объединяем моды из одной категории в один файл (главное не объединять много модов сразу, это может привести к потере данных)

Таким образом вы наведете порядок в своей папке Модс и ваша игра будет заружаться легче и быстрее.

Это небольшие подсказки, которые упростят игру новичкам Симс 4.