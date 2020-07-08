Хорошее дело – браком не назовут

Белое платье, красивый макияж, море фотографии и все внимание посвященная тебе. Многих девочек посещают такие грезы. Жаль, они слишком быстро становятся явью.

В Дагестане издревле девушек выдавали замуж в раннем возрасте. Тогда это было нормой. Но страшно представить, что сейчас в 21 веке до сих пор присутствует такая практика. Хорошо это или плохо?

Изучая эту тему, нам довелось познакомиться со многими из тех, кто так рано познал все прелести брака.

Как выяснилось, можно выделить несколько сценариев развития событий.

Первый - это брак по расчету. Причины могут быть разные, но это, как правило, один - несчастье. Ибо навязанный брак вряд ли кого-то обрадует.

Сложно себе представить, что переживают маленькие девочки, на плечи которых упал не только нелюбимый супруг, но и хозяйство. Повезло тем, кому помогают свекровь и родители. Но это редкость. Не каждая свекровь готова ринуться с утра до ночи нянчится с детьми, да и родители не всегда бывают рядом.

Второй сценарий - это ранний брак по любви. Когда кажется, что не полюбишь больше никого. Так вот замужество быстро изменит твою точку зрения.

Рутина убивает любовь. Дабы сохранить крепкую семью, нужно иметь немалую мудрость, а ее в 14-15 лет не так уж и много.

На моих глазах распался самый крепкий брак, который мне довелось видеть. Любящие друг друга супруги просто устали. Устали и разошлись.

Это не значит, что все браки плачевные. Сейчас девушкам намного проще и шансы на счастливую жизнь значительно возросли, ведь всегда есть поддержка в лице родителей и мужа.

Но нельзя забывать о неизменных минусах:

Первое и самое важное - это здоровье.

Молодые мамы очень тяжело восстанавливаются, как физически, так и морально. Побеседовав с работниками роддома, мы узнали, что юные девочки редко, когда легко осваиваются с ребенком. Было много случаев, когда мать вовсе не интересовалась ребёнком, или она просто боялась хоть как-то с ним обращаться. Как говорили на это медсёстры:" материнский инстинкт не проснулся."

Следующим минусом является то, что после замужества, зачастую, приходится жертвовать своим образованием.

Девушки рассказывали, что им приходилось выбирать, либо всё свои время посвятить ребёнку и лишиться нормального образования, либо, наоборот, пойти учиться и передать воспитание в руки бабушек и дедушек. Любой вариант несет за собой потери.