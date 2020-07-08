Мы грязь считаем домом

Как часто вы сталкивались с такой ситуацией, что на руках мусор, а мест отведенного для него нет? В таких случаях каждый сам решает, как поступить. Одни аккуратно складывают мусор в кулечек или в сумку, другие ищут местечко, где бы его спрятать, а третьи и вовсе просто бросают его!

Печально не правда ли? И если взрослые поступают таким образом, то что стоит ожидать от детей?

Неудивительно, что состояние детских площадок оставляет желать лучшего.

Нами был проведен эксперимент на улице Хуршилова, Сепараторного района, дабы узнать, так ли все плохо и люди просто безнравственные или же дело можно исправить, поставив урны?

Суть эксперимента проста, мы, своим дружным женским коллективом, установили самодельные урны в самых загрязнённых и многолюдных местах Сепараторного района, одним из них является детская площадка, где днём и ночью играет ребятня, в теньке за ними наблюдают родители, и где абсолютно отсутствуют места, специализированные для отходов.

Установив представленные выше самобытные мусорные урны утром 18-го числа и проверив их вечером следующего дня, мы были приятно удивлены, обнаружив полные мусора «коробки» и абсолютно чистую детскую площадку, что доказывает наши жители готовы и стремятся поддерживать чистоту в городе, но, к сожалению, власти не настолько амбициозны в этом.

Не все так безоблачно и в центре города.

Так если вам когда-нибудь придётся обратиться по какому-либо делу в Министерство Финансов или Пенсионный фонд нашей республики, первое, что вы видите, подходя к зданию, это одиноко стоящий посреди улицы Гамидова мусорный бак и беспорядочно валяющийся вокруг него мусор.

Правительство уже делает первые шаги в разработке более эффективного решения данной проблемы. Так ещё в 2012 был построен мусоросортировочный завод, дабы приостановить сжигание мусора на окраине города, которое так вредило окружающей среде. А также был разработан план строительства мусороперерабатывающего завода. И вот спустя несколько лет с привлечением иностранных партнеров удается приступить к осуществлению поставленной задачи. Полного завершения проекта власти обещают ближе к 2019 году. Однако до сих пор никаких подвижек по этому делу нет. Остается надеяться на лучшее и работать своими силами.

Подходя к концу нашего мини эксперимента, хотелось бы призвать всех граждан нашей прекрасной, но увы загрязненной республики, к сохранению флоры и фауны нашего края, и надеемся руководство республики поддержит нас в этом важном деле