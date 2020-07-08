По ту сторону гнева

"Ты посмотри на нее вырядилась», "даже на девочку не похожа, кто тебя замуж возьмёт?", "Что ты как не мужик, ты че из этих?" " А кто тебе с такими волосами из дома выйти пустил, я бы своей дочери за такое лысину сделала" Если вам знакомы эти фразы, если вас также ущемляли и оскорбляли лишь по факту вашей внешности, то тогда дальнейший текст точно будет вам близок.

Все незнакомое и новое вызывает в людях агрессию это уже устоявшаяся аксиома. Все чего народ не понимает существовать не должно. Однако это так не работает. Изменения неизбежны.

Сейчас во времена глобализации, когда связь с практически любой точкой мира может быть установлена в считанные минуты- все подростки внезапно стали выглядеть ...одинаково? Мы носим одни вещи, одни прически, красится одной продукцией, ходим в одни и те же кафе. И в этой похожести каждый хочет выделиться, при этом ещё больше смешиваясь с толпой.

Однако процесс этих изменений и смещение везде протекает с разной скоростью. И к сожалению Дагестан, да и Россия в целом не первые в этом списке. Учитывая горячий темперамент нашего народа, такое развитие и вовсе перестает удивлять. Мы еле привыкли к джинсам с подворотами, о чем еще стоит говорить?

Любого, кто выглядит не так, начинают задирать. И знаю это не понаслышке. Являясь обладательницей яркоокрашенных волос могу с уверенностью сказать, что ничего хорошего вы с свой адрес не услышите. И если бы дело заканчивалось на оскорбление, то это еще можно перетерпеть, ведь как говорится у каждого есть право на свое мнение. Но когда дело доходит до угроз, тут уже никому не смешно.

В инстаграме набирают популярность группы, носящие название антинефоры.

И именно в этих группах обсуждаются планы как избавиться от неформалов, “чтобы меньше таких по улицам ходило”.

Каждый имеет право на свое мнение, но никто не может вмешиваться в чужую жизнь.

Почему из-за чьей-то нетерпимости я должна опасаться за свою жизнь? Ходить оглядываясь и держать под рукой перцовый баллончик. Немыслимо. Ведь каждый сам отвечает за свою жизнь, и никто не вправе ему указывать.

Прошу вас давайте будем терпимее друг к другу, ведь агрессия порождает агрессию.

Все мы люди.