Модельное гнездо

Модельный бизнес место суровое и жестокое. Вокруг одни интриги и клевета. Так нам зачастую показывают эту профессию. Модели не могут дружить, это клубок змей, а не коллектив.

Вы тоже устали от стереотипов?

Тогда пора узнать, из чего сделан этот лакомый кусочек славы.

Начнем с того, что разберемся, а чем же именно занимается модельное агентство?

Все просто - предоставляет моделей!

Основная работа - это съёмка в рекламе, клипах, фотосессии для бутиков одежды и конечно же показы.

Работы много, ровно, как и возможностей.

Но перед тем, как эти возможности откроют для вас двери популярности, нужно пройти отбор.

И тут проявляется то пресловутое "несправедливо". Проводя кастинг, агентство, в большинстве случаев, выставляет все необходимые параметры заранее. Они могут отличаться и зависят от целей агентства в данное время. Но неизменным остаётся одно - рост.

"Один метр семьдесят сантиметров "вот порог популярности. Выше - и тебе дорога на подиум, ниже - и на тебя смотрит лишь объектив камеры. Несправедливо, но это факт. Но кто сказал, что быть фотомоделью плохо?

Везде есть свои плюсы и минусы.

Приятным, помимо гонорара, является популярность и подарки. Нередко, рекламируя одежду, можно в ней же и уйти домой, и представляете, абсолютно законно!

А что же касается трудностей, то все модели, как одна говорили - ненормированный жёсткий график.

Подъем в 6 утра на макияж, а дальше работать и работать. Съёмки могут длиться аж до 6-7 часов и самое ужасное, по мнению девушек, это то, что нельзя даже перекусить! Нет времени чтобы попить воды, не то что на нормальный обед.

Работа модели - это тяжкий труд.

Для тех, кто выбрал или только собирается выбрать этот путь, развею ещё несколько страхов.

Моделей одевают "развратно". Не стоит бояться этого. Никто не заставит надеть то, что противоречит вашим принципам. Мы живем в Дагестане, а на нашей родине человеческое отношение прежде всего.

Но есть и то, что от вашего мнения не будет зависеть. Например, образ, который выбирает заказчик.

Также пока действует контракт, вы не имеете права менять цвет волос, набирать вес и.. опаздывать.

Но все эти мучения вознаграждается. Один час съемки оплачивается суммой от двух тысяч рублей и более. Чем выше профессионализм, тем больше оплата.

Но и новичкам не нужно расстраиваться. Никто не оставит вас один на один с трудностями. Опытные коллеги, и по подиуму ходить научат и рабочую сторону для фотографии определить помогут.