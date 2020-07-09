Дагестанские женщины опередили реперов?

Как бы удивительно это не звучало, но, это не кликбейт. Есть в чем наши красавицы, точно обогнали новую школу рэпа. А именно в татуировках, и не где ни будь на запястье, а на лице.

Да да, то что на западе называются Jod stopper, у нас зовётся перманентным макияжем или татуажем.

В какую бы красивую обертку названия эту процедуру не завернули, суть одна и та же -забивание пигмента под кожу, т.е тату.

Перманентный макияж (от лат. permanens«постоянный»), также татуаж, контурный макияж, микро пигментация, дермопигментация — пенетрация (внедрение) специального пигмента в верхние слои дермы с помощью иглы для создания стойкого рисунка на лице, чтоб подчеркнуть, выделить, скорректировать, улучшить некоторые черты лица или имитировать обычный макияж.

Вот такое официального определения данной процедуры. Звучит конечно удобно, кто не захочет себе "вечные " стрелки на глазах или всегда алые губы.

Но ничего в этой жизни мне даётся просто так, исключением не стал и татуаж.

Минусов у него как оказалось намного больше чем плюсов.

Начнем с того, что найти хорошего мастера практически невозможно. И дело даже не в том, что люди у нас не талантливые, просто сам принцип работы ведёт к провалу.

Краска, которой забивается кожа имеет свойство -"выцветать". И когда основной пигмент исчезает, остаётся подложка т е дополнительные пигмент. И зачастую это синий, красноватый и даже фиолетовый цвета.

Вывести татуаж практически невозможно. Это очень дорого и долго.

Ещё один способ примкнуть к вечной красоте это микроблейдинг. За этим красивым словом, прячется процедура шрамирования кожи, с последующем заполнением пореза пигментом.

Помимо того, что сам факт порезов звучит ужасающе, так ещё и вероятность найти хорошего мастера крайне мала. И даже если вам сделают красивый и естественный микроблейдинг, то при его коррекции,все так аккуратно выведенные волоски-шрамики перекрываются, и все станет одним "месивом"

К списку грехов перманентного макияжа, нельзя не добавить неестественность.

Ведь по сути у вас будут не красивые брови или губы, а лишь их татуировка.

Очень печально, что и сами мастера, и различные источники в интернете маскируют слово татуировка, за красивыми названиями, но сути это не поменяет.

А учитывая, что большинство жителей нашей республики Мусульмане, то о такой вещи знать очень важно. Ведь всем известно, что тату- это харам.

Будьте бдительны и оставайтесь верными своей естественной красоте. Ведь каждая женщина прекрасна по-своему.