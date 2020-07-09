Энергия - Смерть

На сегодняшний день скорость протекания жизни поражает. Дни проносятся, как ужаленные и времени не остается ни что. Даже на всеми любимый сон. Проекты горят, у кого-то завтра дэдлайн, кто -то готовится к егэ или дописывает курсовую, а может ночью нужно выезжать в рейс. В такие моменты мечтаешь найти силы от чего, хоть землицу родную к сердцу прикладывай. Прекрасно понимая, что нужно народу, предприимчивые рекламщики преподносят с экранов «Чудо-напитки». Они и силы восстановят, и настроение поднимут и в добавок ко всему такие вкусные! Да речь идет об энергетиках и о том как быстро они тебя убьют.

Прежде чем кричать, что энергетики зло, думаю лучше разобраться- как именно они работают.

Энергетики бывают алкогольными и безалкогольными. Именно вторые и пользуются широким спросом у молодёжи. А благодаря грамотной рекламе, привлечению блогеров и других медийных личностей, еще больше подбивают интерес юного поколения. А благодаря постоянному напоминанию, что в их напитках нет алкоголя, они закрывают глаза и родителям.

Но продолжим. Сами Безалкогольные энергетики тоже делятся на 2 типа: Напитки, содержащие стимуляторы и Спортивные витаминизированные коктейли.

И если спортивные ориентированы, как н странно для спортсменов и продаются в специализированных магазинах, то простые газировки с содержанием стимуляторов покоятся на всех полках нашей необъятной.

Самым опасным псих стимулятором является - кофеин. И именно он становится главным ингредиентом в этой амброзии. Попадая в организм кофеин блокирует действие нейромидиаторов в мозге, которые в свою очередь отвечают за усталость. Наступает чувство бодрости, а затем и вовсе стимулируется выработка адреналина, что делает нас не только бодрыми, но и внимательными. Ну чем не панацея перед сессией?

Но у всякой медали есть и обратная сторона. Наш организм, зачастую, устроен так, что если ему что-то «запрещать» он начинает вырабатывать это с двойной силой. Так же выходит и с нейромедиаторами. В ответ на их блокировку, мозг увеличивает их количество и как результат- одной баночки энергетика уже мало!

Конечно, многие возмутятся: мы пьем кофе каждый день и кофеина там всяко больше чем в энергетике и будут правы. В среднем Энергетический напиток содержит в себе до 160 мл кофеина, но фишка в том, что в отличии от кофе - это охлаждённый газированный напиток. А это значит, что поглощаться и усваиваться он будет значительно быстрее, чем горячий утреней кофе. Не стоит забывать и о других веществах: женьшень, гуарана и глюкоза. Убойный стимулирующий коктейль для твоей нервной системы. Еще не редким гостей в вашей баночке может быть аминокислота таурин, о ее влиянии на организм до сих пор идут споры. Одни ученые заявляют, что таурин оказывает влияние противоположное кофеину и наоборот тормозит Цнс, другие придерживаются мнения, что аминокислота вообще никого влияния не оказывает.

Практическим подтверждением всего изложенного выше могут стать данный одного из исследований американский ученых университета Мериленда. Они провели эксперимент, в ходе которого, в течении 5 лет наблюдали большой группой людей в возрасте от 21 до 25 лет. Всего участников было 1099. Более половины участников (51,4%) регулярно употребляли энергетические напитки. В своей статье «Траектория потребления энергетических напитков и последующего употребления наркотиков в молодом возрасте» они подвели итоги. Как выяснилось, группа что употребляла энергетики увеличили свой шанс получить зависимость от других наркотических веществ, в особенности кокаина. А также повысился риск алкогольного расстройства в 25 лет. Более ранние исследования так же подтверждают этот факт.

Теперь, зная о таком пагубном влиянии энергетиков я искренне надеюсь, что люди начнут серьезней относится к тому, что потребляют.