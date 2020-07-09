Жизнь в воде

Проблемы с водоснобжением возникли не только у людей, живущих в городах, но и у фермеров и садоводов. Люди, недовольные перебоями водоснобжения вышли на площадь высказать свое недовольство. Дачники теряют свой урожай, без периодичного полива сады иссыхают, фермерам нечем поить животных. Есть районы, где воды нет уже более 2х месяцев. Пресс- служба администрация сообщает, что необходимо купить насосы, стоимость одного составляет 250 тысяч рублей. Деньги на данные затраты пока не выделены. Из за жаркого лета, высыхают целые поля, уровень водоснабжения, который есть на данный момент недостаточен, по причине того, что при рейдах сотрудники организаций, отвечающих за водоснобжение в Дагестане, обнаруживают незаконные врубления в водоканалы, снижающие уровень воды.

Дагетанцам следует быть ответсвеннее и думать о последствиях.