Последсвия пандемии.

Первый этап начался 15 июня и непродовольсвенные магазины, предприятия, работающие в сфере услуг, имеют право работать при условии, что площадь их территории составляет не менее 400кв метров. При этом в каждом магазине должны находиться антибактериальные средства и маски для предотвращения риска заражения. Второй этап, начавшийся с 1 июля, дал права на работу: мечетям и разрешение на уличную торговлю. С 15 июля откроются кинотеатры. Об открытии спортзалов и фитнесклубов пока не сообщается. Третий этап состоится при условии, что на 100 тыс человек, заболевших короновирусом будет не более 100 человек. На третьем этапе откроются все кафе и рестораны, музеи, театры, образовательные учреждения, гостиницы. Людям преклонного возраста до полного снятия ограничительтных мер, ради собственной бесопасности, следует оставаться дома.