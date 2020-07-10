ЗАМАНА - Последсвия пандемии.

Последсвия пандемии.

Автор Хадижат Аммаева.
10 июля, 2020. Пятница 16:17
Последсвия пандемии.

После 3 месяцев карантина в Дагестане, благодаря улучшению ситуации с короновирусом и уменьшению количества заразившихся, планируется поэтапный выход из карантина. Дагестанцы снова  смогут  прогуляться в парках и на пляжах. Выход из карантина планируется постепенный.

Последсвия пандемии.
Общество

Первый этап начался 15 июня и непродовольсвенные магазины, предприятия, работающие в сфере услуг, имеют право работать при условии, что площадь их территории составляет не менее 400кв метров. При этом в каждом магазине должны находиться антибактериальные средства и маски для предотвращения риска заражения. Второй этап, начавшийся с 1 июля, дал права на работу:  мечетям и разрешение  на уличную торговлю. С 15 июля откроются кинотеатры. Об открытии спортзалов и фитнесклубов пока не сообщается. Третий этап состоится при условии, что на 100 тыс человек, заболевших короновирусом будет не более 100 человек. На третьем этапе откроются все кафе и рестораны, музеи, театры, образовательные учреждения, гостиницы. Людям преклонного возраста до полного снятия ограничительтных мер, ради собственной бесопасности, следует оставаться дома.

 

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взяты из открытых источников
 

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