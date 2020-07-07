ЗАМАНА - Сила Солнца

Сила Солнца

Автор Хадижат Аммаева
07 июля, 2020. Вторник 16:15
Сила Солнца

Преобразование солнечной энергии в электрическую давно стало экономически выгодным и экологически чистым решением для местности  с теплым климатом.

Сила Солнца
Общество

В Дагестане планируется строительство солнечных электростанций. Проект  рассчитан на 5лет, с 2020 года по 2025год. За это время планируется постороить три электростанции - "Ногайская", "Кочубейская", и "Южносухокумская" с мощностью 150 мВТ. Первая будет построена в городе Кизляре с мощностью 1 МВт. На строительство 3 станций планируется привлечь более 25 млн евро. Население территории, где будут построены станции проявляет интерес и выступает за строительство СЭС. Так как это даст более 200 рабочих мест на этапе строительства каждой станции и не менее 30 в эксплуатации. Сами электростанции не будут нести никакого вреда, как для жизни людей, проживающих на данной территории, так и для экологии. Благодаря их строительству проблем с электроэнергией в регионе станет меньше.

 

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