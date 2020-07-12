ЗАМАНА - Плацебо может избавить пациентов от хронических болей

Плацебо может избавить пациентов от хронических болей

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12 июля, 2020. Воскресенье 18:04
Плацебо может избавить пациентов от хронических болей

Нынешние обезболивающие средства весьма эффективны, но можно обойтись и без них. Ученые выяснили, что хронические боли может с успехом снять эффект плацебо. Как пишет ToDay News Ufa, эксперименты проводились учеными из Манчестерского университета.

Плацебо может избавить пациентов от хронических болей
Общество

В исследовании изучалось действие анальгетиков и плацебо при хронических болях. Было обнаружено, что “пустышки” также с успехом убирают боль. В экспериментах поучаствовали добровольцы с диагнозами, для которых характерны хронические боли. Это фибромиалгия или остеоартроз. Участников исследования разделили на 2 группы и предложили использовать лечебные крема, уточнив, что один без обезболивающего эффекта, а второй с якобы лечебными свойствами. Добровольцы из 2-й группы заявили, что боль сильно уменьшилась. Некоторые участники исследования вообще перестали чувствовать боль.

 

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