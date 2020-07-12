ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал о проводимой селекционно-племенной работе по улучшению Дагестанской горной породы овец

Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал о проводимой селекционно-племенной работе по улучшению Дагестанской горной породы овец

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12 июля, 2020. Воскресенье 17:28
Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал о проводимой селекционно-племенной работе по улучшению Дагестанской горной породы овец

В субботу, 11 июля, заместитель Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, вместе с заведующим отделом животноводства ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан» Абдусаламом Хожоковым приехал с визитом к фермерам, которые занимаются овцеводством.

Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал о проводимой селекционно-племенной работе по улучшению Дагестанской горной породы овец
Общество

С визитом на место работы фермеров Абдулмуслим Абдулмуслимов увидел процесс работы по улучшению породных качеств овцепоголовья за счет осуществления различной селекционно-племенной работы по сохранению республиканской горной породы овец, которая лучше всех приспособлена для погодных условий Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.

 

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