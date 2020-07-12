В субботу, 11 июля, заместитель Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, вместе с заведующим отделом животноводства ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан» Абдусаламом Хожоковым приехал с визитом к фермерам, которые занимаются овцеводством.

С визитом на место работы фермеров Абдулмуслим Абдулмуслимов увидел процесс работы по улучшению породных качеств овцепоголовья за счет осуществления различной селекционно-племенной работы по сохранению республиканской горной породы овец, которая лучше всех приспособлена для погодных условий Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.