Линейные ускорители получит Республиканский онкологический центр
- Автор Габи
- 12 июля, 2020. Воскресенье 12:20
Настоящий прорыв в лечении пациентов, диагнозом которых является онкология. Два линейных ускорителя для проведения лучевой терапии получит Республиканский онкологический центр уже в текущем году.
Это техника мирового уровня – она максимально безопасна и повысит результативность лечения онкологических заболеваний в республике. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.
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