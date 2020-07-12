Настоящий прорыв в лечении пациентов, диагнозом которых является онкология. Два линейных ускорителя для проведения лучевой терапии получит Республиканский онкологический центр уже в текущем году.

Это техника мирового уровня – она максимально безопасна и повысит результативность лечения онкологических заболеваний в республике. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.