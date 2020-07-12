ЗАМАНА - «Россети Северный Кавказ» повышают надежность энергоснабжения сельских территорий Дагестана

«Россети Северный Кавказ» повышают надежность энергоснабжения сельских территорий Дагестана

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12 июля, 2020. Воскресенье 12:12
«Россети Северный Кавказ» повышают надежность энергоснабжения сельских территорий Дагестана

Компания «Россети Северный Кавказ» проводит комплексную реконструкцию основных энергообъектов и питающих центров в населённых пунктах Республики Дагестан.

«Россети Северный Кавказ» повышают надежность энергоснабжения сельских территорий Дагестана
Общество

В начале текущего года специалисты филиала «Дагэнерго» уже заменили около 300 опор и свыше 13 тысяч метров линий распределительных сетей. Более подробную информацию можно прочесть здесь.

 

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