«Россети Северный Кавказ» повышают надежность энергоснабжения сельских территорий Дагестана

В начале текущего года специалисты филиала «Дагэнерго» уже заменили около 300 опор и свыше 13 тысяч метров линий распределительных сетей. Более подробную информацию можно прочесть здесь.