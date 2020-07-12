Центр создается согласно федеральному проекту «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» и будет оснащен современным мультимедийным и техническим оборудованием для подготовки высококвалифицированных кадров, необходимых республике. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.
В Дагестане появится Центр опережающей профессиональной подготовки
- Автор Габи
- 12 июля, 2020. Воскресенье 11:24
Открытие Центра опережающей профессиональной подготовки пройдёт в сентябре на базе Технического колледжа имени Р.Н. Ашуралиева в дагестанской столице.
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