ЗАМАНА - В Дагестане появится Центр опережающей профессиональной подготовки

В Дагестане появится Центр опережающей профессиональной подготовки

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12 июля, 2020. Воскресенье 11:24
В Дагестане появится Центр опережающей профессиональной подготовки

Открытие Центра опережающей профессиональной подготовки пройдёт в сентябре на базе Технического колледжа имени Р.Н. Ашуралиева в дагестанской столице.

В Дагестане появится Центр опережающей профессиональной подготовки
Общество

Центр создается согласно федеральному проекту «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» и будет оснащен современным мультимедийным и техническим оборудованием для подготовки высококвалифицированных кадров, необходимых республике. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.

 

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