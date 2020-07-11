ЗАМАНА - Глава UFC поддержал Нурмагомедова

Глава UFC поддержал Нурмагомедова

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11 июля, 2020. Суббота 02:01
Глава UFC поддержал Нурмагомедова

Руководитель UFC Дэйна Уайт поддержал российского бойца Хабиба Нурмагомедова, отец которого Абдулманап Нурмагомедов скончался в начале июля, пишет "Лента.ру".

Глава UFC поддержал Нурмагомедова
Общество

Уайт отметил, что решил не беспокоить Нурмагомедова некоторое время. По его словам, он знал, что спортсмен был очень близок со своим отцом. Уайт понимает, что Нурмагомедову нужно время, дабы прийти в себя после такой утраты.

 

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