Уайт отметил, что решил не беспокоить Нурмагомедова некоторое время. По его словам, он знал, что спортсмен был очень близок со своим отцом. Уайт понимает, что Нурмагомедову нужно время, дабы прийти в себя после такой утраты.
Глава UFC поддержал Нурмагомедова
- Автор Мадина
- 11 июля, 2020. Суббота 02:01
Руководитель UFC Дэйна Уайт поддержал российского бойца Хабиба Нурмагомедова, отец которого Абдулманап Нурмагомедов скончался в начале июля, пишет "Лента.ру".
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