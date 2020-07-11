Глава UFC поддержал Нурмагомедова

Уайт отметил, что решил не беспокоить Нурмагомедова некоторое время. По его словам, он знал, что спортсмен был очень близок со своим отцом. Уайт понимает, что Нурмагомедову нужно время, дабы прийти в себя после такой утраты.