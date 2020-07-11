ЗАМАНА - В Дагестане введён особый противопожарный режим

В Дагестане введён особый противопожарный режим

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11 июля, 2020. Суббота 00:10
В Дагестане введён особый противопожарный режим

В Республике Дагестан решили ввести особый противопожарной режим. Такое постановление для снижения количества пожаров, травматизма и гибели людей при пожарах на территории республики подписал премьер-министр РД Артём Здунов.

В Дагестане введён особый противопожарный режим
Общество

Данный режим предусматривает дополнительные меры противопожарной безопасности. Во время действия этого режима запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы в лесах, сельскохозяйственных угодьях, на территориях садоводческих, дачных некоммерческих объединений, и кроме того, на территориях, которые прилегают к жилым домам и другим постройкам. Для быстрого выявления фактов сжигания сухой растительности и привлечения виновных к ответственности сформируют мобильные группы патрулирования с привлечением работников полиции, добровольных пожарных формирований, казачьих дружин.

Более подробную информацию об этом можно почесть на официальном сайте РИА "Дагестан".

 

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