Николай Павлов подписал соответствующее постановление 9 июля. Подробнее можно прочитать тут.
Роспотребнадзор отменил запрет на посещение кладбищ и мечетей в Дагестане
- Автор Мадина
- 10 июля, 2020. Пятница 20:42
В РД отменили запрет на посещение культовых сооружений, кладбищ и проведение религиозных обрядов с присутствием людей, который был принят 16 апреля постановлением главного государственного санитарного врача региона Николая Павлова, пишет пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану.
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