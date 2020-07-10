Так, им удалось отменить постановление Правительства о присвоении собору статуса музея. Власти республики в настоящее время могут законно сменить статус Айя-Софии с музея на мечеть.
Собор Святой Софии может вновь приобрести статус мечети
- Автор Габи
- 10 июля, 2020. Пятница 17:59
Государственный совет Турции разрешил вернуть статус мечети собору Святой Софии в Стамбуле.
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