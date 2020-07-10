ЗАМАНА - Новые технологии в лечении применяют дагестанские урологи

Новые технологии в лечении применяют дагестанские урологи

Автор
10 июля, 2020. Пятница 13:00
Новые технологии в лечении применяют дагестанские урологи

Медики Дагестана теперь могут удалять камни в почках через маленький прокол. Подобные операции с успехом изучили и выполняют на практике медики Республиканского урологического центра.

Новые технологии в лечении применяют дагестанские урологи
Общество

До этого при мочекаменных болезнях совершалась полостная операция. Отныне будет использоваться новая высокотехнологичная методика – перкутанная нефролитотрипсия и нефролитолапаксия. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top