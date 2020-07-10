Новые технологии в лечении применяют дагестанские урологи
- Автор Мадина
- 10 июля, 2020. Пятница 13:00
Медики Дагестана теперь могут удалять камни в почках через маленький прокол. Подобные операции с успехом изучили и выполняют на практике медики Республиканского урологического центра.
До этого при мочекаменных болезнях совершалась полостная операция. Отныне будет использоваться новая высокотехнологичная методика – перкутанная нефролитотрипсия и нефролитолапаксия. Подробнее можно прочитать тут.
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