В данный момент в нескольких районах РД идет сбор картофеля. В среду, 8 июля, сотрудники Минсельхозпрода Дагестана проконтролировали процесс уборки урожая в Кизилюртовском районе.

Уже несколько лет на территории села Комсомольское с успехом хозяйственную деятельность ведет ООО «Агропрайм».

Используя технологии капельного орошения, на 135 гектарах возделывают картофель и другие овощи. Подробнее можно прочитать тут.