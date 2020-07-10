ЗАМАНА - Крупное картофелеводческое и овощеводческое предприятие Дагестана кооперируется в СПоК

Крупное картофелеводческое и овощеводческое предприятие Дагестана кооперируется в СПоК

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10 июля, 2020. Пятница 12:57
Крупное картофелеводческое и овощеводческое предприятие Дагестана кооперируется в СПоК

В данный момент в нескольких районах РД идет сбор картофеля. В среду, 8 июля, сотрудники Минсельхозпрода Дагестана проконтролировали процесс уборки урожая в Кизилюртовском районе.

Крупное картофелеводческое и овощеводческое предприятие Дагестана кооперируется в СПоК
Общество

Уже несколько лет на территории села Комсомольское с успехом хозяйственную деятельность ведет ООО «Агропрайм».

Используя технологии капельного орошения, на 135 гектарах возделывают картофель и другие овощи. Подробнее можно прочитать тут.

 

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