Крупное картофелеводческое и овощеводческое предприятие Дагестана кооперируется в СПоК
- Автор Мадина
- 10 июля, 2020. Пятница 12:57
В данный момент в нескольких районах РД идет сбор картофеля. В среду, 8 июля, сотрудники Минсельхозпрода Дагестана проконтролировали процесс уборки урожая в Кизилюртовском районе.
Уже несколько лет на территории села Комсомольское с успехом хозяйственную деятельность ведет ООО «Агропрайм».
Используя технологии капельного орошения, на 135 гектарах возделывают картофель и другие овощи. Подробнее можно прочитать тут.
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