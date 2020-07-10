До окончания срока приема заявок на участие в форуме «Машук-2020» осталось 10 дней
- Автор Мадина
- 10 июля, 2020. Пятница 12:52
Регистрация на участие в XI Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» закончится в АИС «Молодежь России» через 10 дней, 20 июля.
Нужно заметить, что поучаствовать в форме могут все желающие в возрасте от 18 до 30 лет. Форум будет проходить в онлайн-формате с 10 по 26 августа в 3 тематические смены. Подробнее можно прочитать тут.
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- До окончания срока приема заявок на участие в форуме «Машук-2020» осталось 10 дней