ЗАМАНА - До окончания срока приема заявок на участие в форуме «Машук-2020» осталось 10 дней

До окончания срока приема заявок на участие в форуме «Машук-2020» осталось 10 дней

Автор
10 июля, 2020. Пятница 12:52
До окончания срока приема заявок на участие в форуме «Машук-2020» осталось 10 дней

Регистрация на участие в XI Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» закончится в АИС «Молодежь России» через 10 дней, 20 июля.

До окончания срока приема заявок на участие в форуме «Машук-2020» осталось 10 дней
Общество

Нужно заметить, что поучаствовать в форме могут все желающие в возрасте от 18 до 30 лет. Форум будет проходить в онлайн-формате с 10 по 26 августа в 3 тематические смены. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top